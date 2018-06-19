TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında 10 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında 10 terörist etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2018 Salı 09:31
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