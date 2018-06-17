:Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan aynı zamanda yaralılardan Fadıl Şenyaşar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..
:Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan aynı zamanda yaralılardan Fadıl Şenyaşar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..
17 Haziran 2018 Pazar 17:55
:Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan aynı zamanda yaralılardan Fadıl Şenyaşar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..
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