CHP: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdi.
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CHP: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdi.
15 Haziran 2018 Cuma 10:13
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