TSK: Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol
FLAŞ
TSK: Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol
15 Haziran 2018 Cuma 09:48
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