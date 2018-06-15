TSK: 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekâtı neticesinde, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca bölgesine yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde, karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
TSK: 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekâtı neticesinde, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 14 Haziran 2018...
15 Haziran 2018 Cuma 09:35
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