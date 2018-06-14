: Şanlıurfa Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
FLAŞ
: Şanlıurfa Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
14 Haziran 2018 Perşembe 21:03
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