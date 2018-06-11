İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'i teslim olmak üzere 69 teröristin etkisiz hale getirildi
FLAŞ
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 40'ı ölü, 17'si sağ ve 12'i teslim olmak üzere 69 teröristin etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2018 Pazartesi 10:40
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