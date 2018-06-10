TSK: Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekâtında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekâtında 3 terörist etkisiz hale getirildi
10 Haziran 2018 Pazar 09:51
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