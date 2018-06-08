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FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli, aktif görevdeki 3 yüzbaşı, hakkında daha önce işlem yapılan 7 binbaşı ve 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 20 kişi hakkında...

08 Haziran 2018 Cuma 10:42