TSK: Ağrı/Doğubayazıt kırsalında birliklerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi
FLAŞ
TSK: Ağrı/Doğubayazıt kırsalında birliklerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi
07 Haziran 2018 Perşembe 09:01
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