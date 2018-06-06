2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
FLAŞ
2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık"...
06 Haziran 2018 Çarşamba 12:29
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