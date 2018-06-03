: Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise kurtarıldı.
FLAŞ
: Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise kurtarıldı.
03 Haziran 2018 Pazar 10:24
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