TSK: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
FLAŞ
TSK: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
03 Haziran 2018 Pazar 10:03
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