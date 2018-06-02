TSK: Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine yapılan roketatarlı saldırı sonucunda, 2 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.
TSK: Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine yapılan roketatarlı saldırı sonucunda, 2 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.
02 Haziran 2018 Cumartesi 17:09
TSK: Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine yapılan roketatarlı saldırı sonucunda, 2 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.
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