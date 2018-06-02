: Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
: Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.
02 Haziran 2018 Cumartesi 09:13
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