:TSK:Bir hafta içerisinde biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
:TSK:Bir hafta içerisinde biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi.
01 Haziran 2018 Cuma 13:10
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