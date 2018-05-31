Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu 14 Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu kapsamında gözaltı kararı
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Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu 14 Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu kapsamında gözaltı kararı
31 Mayıs 2018 Perşembe 10:33
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