Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sosyal medyadakiler beyhude çabalar. Gerçekler 24 Haziran'da ortaya çıkacak. Bu kararın 'devam' olacağına inanıyoruz
FLAŞ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sosyal medyadakiler beyhude çabalar. Gerçekler 24 Haziran'da ortaya çıkacak. Bu kararın 'devam' olacağına inanıyoruz
09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.