: Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Akın Öztürk'ün birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
: Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Akın Öztürk'ün birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
: Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Akın Öztürk'ün birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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