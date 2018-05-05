:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi
:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi
:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi
05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:47
:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi
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