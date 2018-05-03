:Antalya 'nın Kemer ilçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi
:Antalya 'nın Kemer ilçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi
03 Mayıs 2018 Perşembe 14:57
:Antalya 'nın Kemer ilçesi'nde minübüs ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi
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