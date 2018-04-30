: Tunceli'de operasyonda bulunan askerlere, bir grup terör örgütü PKK mensubu tarafından saldırıldı. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FLAŞ
: Tunceli'de operasyonda bulunan askerlere, bir grup terör örgütü PKK mensubu tarafından saldırıldı. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
30 Nisan 2018 Pazartesi 21:11
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