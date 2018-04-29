: Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.
FLAŞ
: Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının...
29 Nisan 2018 Pazar 21:42
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