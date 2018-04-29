YURT;Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarımız geri dönecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.
YURT;Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarımız geri dönecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.
29 Nisan 2018 Pazar 14:40
YURT;Kılıçdaroğlu: Arkadaşlarımız geri dönecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.
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