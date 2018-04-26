flaş

: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır. AK Parti dışında hiç bir yerde bulunmam. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim ve olmayacapğım " dedi. ANKARA ()

26 Nisan 2018 Perşembe 14:19