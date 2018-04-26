: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır. AK Parti dışında hiç bir yerde bulunmam. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim ve olmayacapğım " dedi.
ANKARA ()
: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır. AK Parti dışında hiç bir yerde bulunmam. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim ve olmayacapğım " dedi. ANKARA ()
26 Nisan 2018 Perşembe 14:19
: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır. AK Parti dışında hiç bir yerde bulunmam. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim ve olmayacapğım " dedi.
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:08
|06:01
|13:13
|17:03
|20:04
|21:43