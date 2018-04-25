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: YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, "Yarın ya da yarından sonra açıklayabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:21