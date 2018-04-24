:Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
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:Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
24 Nisan 2018 Salı 10:06
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