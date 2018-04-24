: Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
FLAŞ
: Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
24 Nisan 2018 Salı 03:49
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