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/ Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi. "Neler değişecek?” sorusunu “Hiçbirşeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder” diye yanıtladı. ...

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:01