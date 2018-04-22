:Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.
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:Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.
22 Nisan 2018 Pazar 12:29
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