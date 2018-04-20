:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi
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:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi
20 Nisan 2018 Cuma 14:24
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