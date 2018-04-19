:Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
FLAŞ
:Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.
19 Nisan 2018 Perşembe 21:20
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