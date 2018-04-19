: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.