:Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir"
:Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir"
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:Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir"
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:01
:Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir"
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