: TSK : Ağrı Doğubeyazıt ve Hatay Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Ağrı Doğubeyazıt ve Hatay Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
17 Nisan 2018 Salı 17:49
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