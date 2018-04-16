: Mahkeme, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.
FLAŞ
: Mahkeme, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.
16 Nisan 2018 Pazartesi 22:01
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