: TSK : Terörle Mücadele Harekâtında, 07-13 Nisan 2018 tarihleri arasında, 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 84 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
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: TSK : Terörle Mücadele Harekâtında, 07-13 Nisan 2018 tarihleri arasında, 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 84 el yapımı patlayıcı tespit edilerek...
14 Nisan 2018 Cumartesi 12:10
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