: Suriye Devlet Televizyonu; Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FLAŞ
: Suriye Devlet Televizyonu; Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
14 Nisan 2018 Cumartesi 05:19
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