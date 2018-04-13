: 28 şubat davasında 68 sanık hakkında beraat kararı verildi
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: 28 şubat davasında 68 sanık hakkında beraat kararı verildi
13 Nisan 2018 Cuma 17:55
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