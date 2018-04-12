/ TSK: Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
FLAŞ
/ TSK: Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
12 Nisan 2018 Perşembe 20:18
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