:Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti.
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:Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti.
11 Nisan 2018 Çarşamba 11:24
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