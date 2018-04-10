: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldu-bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek.
FLAŞ
: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldu-bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek.
10 Nisan 2018 Salı 21:24
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