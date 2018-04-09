: Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapatılan Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tesisleri mevkiinde, trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
FLAŞ
: Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapatılan Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tesisleri mevkiinde, trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
09 Nisan 2018 Pazartesi 18:41
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