:İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.
FLAŞ
:İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ekipler olay yerinde...
09 Nisan 2018 Pazartesi 17:41
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