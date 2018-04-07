: Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.
FLAŞ
: Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.
07 Nisan 2018 Cumartesi 21:59
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