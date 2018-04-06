: TSK : Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. ...
06 Nisan 2018 Cuma 09:14
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