: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşeli Kampüsü'nde silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtiliyor. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
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: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşeli Kampüsü'nde silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtiliyor. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
05 Nisan 2018 Perşembe 15:17
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