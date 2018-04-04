:Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

