: TSK : Son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
31 Mart 2018 Cumartesi 10:54
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