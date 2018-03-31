: TSK : Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3820 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 229 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
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: TSK : Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3820 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 229 kahraman silah...
31 Mart 2018 Cumartesi 10:49
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